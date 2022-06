JMDI wychodzi naprzeciw wynajmującym. Specjalna oferta z przyśpieszeniem prędkości i krótszą umową.

Odpowiedzią JMDI na rosnącą inflację jest konkurencyjna oferta sprzedażowa, znakomicie wpisująca się w aktualną sytuację rynkową. Krótsza umowa na 12 miesięcy, z gwarancją ceny do 24 miesięcy i większą prędkością Internetu do 800 Mb/s to główne założenia promocji.

W ostatnim czasie, przy rosnącym popycie na mieszkania pod wynajem, można zaobserwować zwiększone zainteresowanie usługami telekomunikacyjnymi, które są dopasowane do okresu najmu. Obecnie osoby wynajmujące mieszkania oczekują większej elastyczności związanej z okresem świadczenia usług również telekomunikacyjnych. Znaczący wzrost kosztów życia coraz bardziej widać w procesach zakupowych Polaków. Dzisiaj, jednym z ważnych elementów przy podejmowaniu decyzji kupna, obok oczekiwanego poziomu jakości usługi jest jej cena.

Dlaczego prędkość jest taka ważna?

Obecnie gdy szybkie łącze stało się jednym z głównych narzędzi pracy, oferta JMDI doskonale wpisuje się w oczekiwania konsumentów. Klienci dostają łącze o prędkości pobierania 800 Mb/s a dodatkowo mają również wysoką prędkość wysyłania bo aż 160 Mb/s. Jest to niezwykle ważne, gdy coraz częściej pracujemy z domu. Zdecydowanie przyspiesza pracę i daje większy komfort korzystania w trakcie wideokonferencji czy relacji online.

TV z nagrań? Teraz oglądasz telewizję kiedy chcesz.

W ofercie JMDI posiada rewolucyjną usługę telewizyjną. Jest to cofanie do siedmiu dni. Dzięki temu rozwiązaniu możemy oglądać swoje ulubione programy nawet jeśli przegapiliśmy emisję. Dodatkowo, nie musimy o niczym pamiętać, bo możemy nagrywać wszystkie kanały w specjalnej, dedykowanej dla nas przestrzeni w chmurze. Teraz możesz cofać się i obejrzeć swój serial czy też rozgrywki sportowe. Już nic cię nie ogranicza - możesz swobodniej dysponować swoim czasem i nie tracisz swoich ulubionych programów.

Oferta promocyjna JMDI jest dostępna do końca czerwca 2022.