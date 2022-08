Transfer do 4K w JMDI

JMDI rozszerza swoją ofertę o pakiet kanałów w jakości 4K. To najnowsza technologia, która dzięki wysokiej rozdzielczości zmienia jakość oglądanego obrazu. Oferta kierowana jest nie tylko do miłośników sportowych wrażeń ale również osób, które oglądając ulubione filmy czy seriale chcą się poczuć jak w kinie. Dzięki pakietowi 4K zyskać można między innymi dostęp do najbardziej atrakcyjnych wydarzeń sportowych, nowinek modowych oraz filmów i seriali. Zobacz, co otrzymasz korzystając z oferty JMDI.