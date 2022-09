Jaki Internet dla Studenta?

Internet światłowodowy 800 Mb/s – wybierz szybkie łącze

W zabieganym życiu studenta ważne jest szybkie łącze internetowe, które zapewnia kontakt ze światem. Przekonało się o tym wielu przyszłych inżynierów i magistrów, którzy w trakcie pandemii brali udział w zajęciach zdalnych.

Internet światłowodowy z prędkością przesyłania danych na poziomie 800 Mb/s sprawi, że w razie powrotu wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów czy laboratoriów online będziesz mógł brać udział w zajęciach, które nie zostaną zakłócone przez wolne łącze internetowe. Światłowód przyspieszy także pobieranie plików udostępnionych np. przez wykładowców.

Tak szybkie łącze sprawdzi się nawet w mieszkaniu studenckim, w którym wiele osób będzie korzystać z urządzeń z dostępem do sieci internetowej. Ważny jest wysoki upload aż 160 Mb/s, czyli prędkość wysyłania danych do Internetu. Dzięki niemu nie tylko szybko umieścisz pliki w chmurze, lecz także obraz i dźwięk z Twojego urządzenia będą płynnie przekazywane do innych użytkowników sieci, np. w trakcie wideokonferencji.

Dlaczego warto wybrać światłowód?

Jak zatem działa Internet światłowodowy i dlaczego jest lepszy od tradycyjnych łączy internetowych? Tajemnica tkwi w jego budowie. Przewód do przesyłania danych zbudowany jest z włókna szklanego i składa się z trzech warstw – rdzenia, płaszcza i bufora. Wszystkie dane przesyłane są przez rdzeń za pośrednictwem wiązki światła. To właśnie światło jest obecnie najszybszym nośnikiem danych, a przewód z włókna szklanego tworzy sprzyjające warunki do ich przesyłania. Tylko taki przewód z włókna szklanego zapewnia szybkie i stabilne łącze internetowe, idealnie dopasowane do potrzeb studenta i nauki zdalnej w szkole wyższej.

Sprawdzona oferta Internetu dla studenta

W firmie JMDI została przygotowana promocyjna oferta Internetu światłowodowego, skrojonego do potrzeb studentów. Omawiana wcześniej prędkość 800 Mb/s i wysoki upload to jej ważne, ale niejedyne wyróżniki.

Uwielbiasz grać w gry sieciowe? Na pewno kluczowa okaże się dla Ciebie informacja, że Internet światłowodowy od JMDI cechuje również niski ping. Parametr ten określa szybką transmisję internetową pomiędzy Twoim i cudzym komputerem/serwerem oraz otrzymanie szybkiej odpowiedzi na Twoje żądanie. Rozgrywka w sieci dzięki niskiemu pingowi jest płynna i jeszcze bardziej ekscytująca.

JMDI daje gwarancję na przepustowość łącza i niezmienną cenę za Internet światłowodowy przez cały okres obowiązywania umowy. Studentom proponowana jest krótka umowa na 9 miesięcy z gwarancją ceny na 12 miesięcy. Specjalna oferta zawiera dwa pakiety Internetowe o prędkości 400 Mb/s i 800 Mb/s. Dodatkowo, możesz skorzystać z umowy na 12 miesięcy z taką samą ceną jak przy umowie na 24 miesiące!

Zwracamy również uwagę na wysokie standardy obsługi klienta w JMDI, tak ważne w zabieganym życiu studenta. Możesz być pewny szybkiej instalacji światłowodu, a po jego uruchomieniu – stałego kontaktu z infolinią pomocy technicznej, która jest czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Szczegóły oferty znajdziesz na jmdi.pl/internet-dla-studenta