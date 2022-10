Prezenty dla Klientów z okazji 20 urodzin JMDI

Nie wyobrażasz sobie życia bez szybkiego Internetu? Sprawdź, jakie urodzinowe niespodzianki przygotowała dla Ciebie firma JMDI! Już teraz możesz skorzystać z przygotowanej oferty specjalnej i dołączyć do grona zadowolonych klientów.

Oferta urodzinowa JMDI zawiera między innymi 3 pakiety Super Hit z wysokimi prędkościami Internetu i atrakcyjną ofertą telewizyjną. Przykładem jest pakiet Dla Rodziny, z prędkością 800 Mb/s (z wysokim uploadem aż 160 Mb/s i niskim pingiem), pakietem telewizyjnym 169 programów oraz premierą na VOD w prezencie.

Jakość transmisji oferowana przez JMDI w połączeniu z prędkością Internetu i usługami dodatkowymi sprawia, że trudno znaleźć bardziej atrakcyjną ofertę na krajowym rynku. Dodatkowo, firma JMDI daje gwarancję niezmienności cen przez cały czas obowiązywania umowy. Skorzystaj z urodzinowych możliwości, z jakimi wychodzi do Ciebie JMDI!

Kto potrzebuje szybkiego Internetu od JMDI?

Szybkiego i niezawodnego Internetu od JMDI potrzebują osoby, które pracują lub uczą się zdalnie, robią zakupy online, oglądają firmy i seriale, a także prowadzą każdego rodzaju e-biznes. Oferta JMDI dedykowana jest dla mieszkańców dużych miast takich jak Warszawa, Gdańsk czy Wrocław. Mogą z niej skorzystać również mieszkańcy mniejszych miejscowości znajdujących się na obszarze województwa mazowieckiego i podlaskiego.

JMDI z taką samą atencją podchodzi do nowych, jak i stałych klientów. Jest to istotna informacja dla osób, które do tej pory przy przedłużaniu usług u innych operatorów widziały, że za lojalność wobec firmy nie mają żadnych korzyści. JMDI działa inaczej niż konkurencja — potwierdzają to wszyscy stali klienci firmy.