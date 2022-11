TVP 4K w JMDI

W JMDI rozumiemy, że Mundial oraz związane z nim piłkarskie emocje to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sportowych dla wielu naszych Klientów. W związku z tym postanowiliśmy dołączyć do naszej oferty telewizyjnej kanał TVP 4K, który w okresie od 20 listopada do 18 grudnia 2022r będzie transmitował odbywające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn. W efekcie dajemy możliwość obejrzenia wszystkich 64 spotkań rozgrywanych w trakcie Mistrzostw i to w najwyższej jakości obrazu. Jednocześnie mamy świadomość, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej przyciągną przed telewizory osoby, które na co dzień nie oglądają zmagań piłkarskich ale będą chciały kibicować Reprezentacji Polski.

Dedykowany kanał TVP 4K będą mogli odbierać wyłącznie posiadacze dekoderów oraz telewizorów 4K. W JMDI udostępnimy TVP 4K bez dodatkowych opłat wszystkim abonentom pakietu telewizyjnego Komfort Plus 4K, który obejmuje łącznie aż 194 programy, w tym 4 nadawane w jakości 4K.

Pakiet Twoja Liga 4K - oferta dla prawdziwych kibiców

W JMDI rozumiemy potrzeby Klientów oraz aktualne warunki rynkowe, stąd nasza propozycja ofertowa, Pakiet Twoja Liga 4K, która obejmuje szybki Internet światłowodowy (aż do 1000 Mb/s) oraz telewizję Komfort Plus 4K. Jest to pakiet dedykowany dla wymagających klientów, którzy potrzebują zarówno niezawodnego Internetu, jak i telewizji gwarantującej najwyższy komfort oglądania. Do tego pakietu rekomendujemy dekoder TVIP 4K, nowoczesne urządzenie multimedialne umożliwiające odbiór najwyższej jakości sygnału 4K.

Zalety technologii 4K

Technologia 4K sprawia, że obraz jest ostrzejszy, czystszy oraz cechuje się lepszym odwzorowaniem detali niż telewizja nadawana w standardzie HD. Dzięki tej technologii poczujesz się jakbyś był w centrum piłkarskich rozgrywek i to bez wychodzenia z domu.

Zbliżający się Mundial w Katarze to świetny moment na rodzinne kibicowanie. To również znakomity czas nie tylko dla fanów sportu ale dla każdego kto ceni sobie rozrywkę na najwyższym poziomie.