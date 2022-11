JMDI ogłasza ofertę specjalną na Święta!

JMDI obdarowuje Klientów Prezentami na Święta

Już od 21 listopada, kto podpisze nową umowę na świadczenie usług z JMDI otrzyma najwyższy pakiet usług telekomunikacyjnych przez pierwszy pełen miesiąc. Kupując Internet 400 Mb/s otrzymasz dostęp do prędkości 1000 Mb/s. Natomiast przy zakupie dodatkowego pakietu telewizji, będzie zapewniony dostęp do ponad 200 kanałów ( w tym 4 w jakości 4K), Canal+ oraz funkcji TV- 7 dni nagrań wstecz. I to wszystko w okresie świątecznym, gdy oferta programowa jest najciekawsza i więcej czasu spędzamy korzystając z rozrywki w domu.

Oprócz prezentów, w ofercie JMDI, w dalszym ciągu będzie można znaleźć 3 pakiety Super Hit z wysokimi prędkościami Internetu i atrakcyjną ofertą telewizyjną. Przykładem jest pakiet Dla Rodziny, z prędkością Internetu 800 Mb/s ( wysokim uploadem aż 160 Mb/s i niskim pingiem), oraz 169 programami telewizyjnymi.

Oferta JMDI- Funkcja TV z nagrań wstecz

W ofercie, JMDI posiada rewolucyjną usługę telewizyjną. Jest to cofanie do 7 dni. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu możemy oglądać swoje ulubione programy nawet jeśli przegapiliśmy emisję. Dodatkowo, nie musimy o wszystkim pamiętać, bo możemy nagrywać programy w specjalnej, dedykowanej dla nas przestrzeni w chmurze. Bez ograniczeń możemy dysponować swoim czasem i nie tracić swoich ulubionych odcinków seriali w TV.

Jakość transmisji oferowana przez JMDI w połączeniu z prędkością Internetu i usługami dodatkowymi sprawia, że trudno znaleźć bardziej atrakcyjną ofertę na krajowym rynku telekomunikacyjnym.

Więcej na temat oferty świątecznej dowiesz się na www.jmdi.pl